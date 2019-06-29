أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

خافيير أجيري

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.

وقال خافيير أجيري، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوغندا: "حزين لإصابة جنش وأتمنى أن نقدم مباراة كبيرة من أجله، وإصابة جنش وقبله عامر عامر حادث عارض لا علاقة له بالحمل التدريبي، ونتمنى لجنش الشفاء العاجل". بينما تحدث أحمد المحمدي، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، قائلا: "إصابة جنش زعلتنا كلنا، نتمنى

وقال خافيير أجيري، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوغندا: "حزين لإصابة جنش وأتمنى أن نقدم مباراة كبيرة من أجله، وإصابة جنش وقبله عامر عامر حادث عارض لا علاقة له بالحمل التدريبي، ونتمنى لجنش الشفاء العاجل".



بينما تحدث أحمد المحمدي، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، قائلا: "إصابة جنش زعلتنا كلنا، نتمنى ليه الشفاء العاجل ويرجع أحسن من الأول".



يشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك استقر على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الإصابة التي تعرض لها محمود جنش مع المنتخب.



تفكير المجلس جاء من كون الزمالك سيخوض الموسم الجديد من دوري وكأس وإفريقيا إلى جانب السوبر المصري والإفريقي بحارسين فقط، وهما عماد السيد وعمر صلاح، ومن الوارد إصابة أي منهما؛ لذلك لا بد من ضم حارس ثالث.

