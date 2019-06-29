فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
ويستوجب مرضها الحصول على إجازة طويلة من أجل بدء رحلة العلاج، التى بالضرورة ستمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة، فيما تفاعل الجمهور مع الكلمات التي كتبتها، وأخذوا يدعون لها بالشفاء، وهذا لا يمنع من جود تعليقات سلبية عنها، ولكن أخذ البعض يطلب من الجميع احترام المرض وعدم سبها أو الشماتة فيها، ممن كانوا
اقرأ المزيد
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-التاجي

محمد التاجي في المستشفى: الجمل برك (صورة)

تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ونشر محمد التاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" المحاليل له، معلّقًا بقوله: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل". وقد تلقى التاجي العديد من الدعوات من قِبل متابعيه بأن يتم الله شفاءه على خير. وشارك في عام 2018 في 5 مسلسلات، وهي: "فوق السحاب"، "عائلة الحاج نعمان"، "الشارع اللي ورانا"، "الأب الروحي"، "خفة يد".
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد سعد

أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
ريم -البارودى

ريم البارودي بديلة لمنة فضالي في «جوازة مرتاحة»

أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "جوازة مرتاحة" التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح أحد الفنادق بمدينة الغردقة. ونشرت "ريم" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي للعمل الذي جمعها بالفنان أحمد صفوت، كما نشرت بوستر آخر يجمعهما بباقي أبطال العرض وعلى رأسهم: الفنان هشام إسماعيل، والفنانة منة عرفة. وعلّقت "ريم" قائلةً: "توكلنا على الله.. قريبًا (جوازة مرتاحة).. مسرحية كوميدية مستوحاة من مسرحية (ترويض النمرة) لويليام شكسبير".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org