ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

الإعلامية ريهام سعيد

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

ويستوجب مرضها الحصول على إجازة طويلة من أجل بدء رحلة العلاج، التى بالضرورة ستمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة، فيما تفاعل الجمهور مع الكلمات التي كتبتها، وأخذوا يدعون لها بالشفاء، وهذا لا يمنع من جود تعليقات سلبية عنها، ولكن أخذ البعض يطلب من الجميع احترام المرض وعدم سبها أو الشماتة فيها، ممن كانوا