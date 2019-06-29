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هل يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بموازنة 2020؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 - ، وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة، وأنه تم زيادة مخصصات دعم التموين والخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنة بـ86 مليار جنيه في الموازنة الحالية، فضلا عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.كما تم زيادة المخصص لبرنامج
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
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حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
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اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
مجلس-النواب

«العلاقات الخارجية» تعلن ملاحظاتها على موازنة الهجرة

أكد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، والذي تضمن ملاحظاتها على موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، للسنة المالية 2019 - 2020، أن هناك زيادات في موازنة الوزارة لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين، وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت الخطة الطموح للوزارة في تفعيل عدد من البرامج.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 627.8 مليار جنيه للتعليم والصحة والأجور

أعلنت وزارة المالية، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للسنة المالية 2019-2020، بدءًا من أول يوليو المقبل إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2018 - 2019". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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