هل يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بموازنة 2020؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

محمد معيط وزير المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 - ، وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة، وأنه تم زيادة مخصصات دعم التموين والخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنة بـ86 مليار جنيه في الموازنة الحالية، فضلا عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.كما تم زيادة المخصص لبرنامج