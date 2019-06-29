بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

بوتين ومحمد بن سلمان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".

واعتبرت وكالة "بلومبرج" أن تصريحات الرئيس الروسي تعكس نظرة عامة تشاؤمية حيال معدلات العرض والطلب العالمية على المعدن الأسود ، نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من جهة، وارتفاع مخزونات النفط الأمريكي من جهة أخرى.وينص الاتفاق القائم حاليا بين أعضاء "أوبك" والمنتجين الآخرين على خفض الانتاج النفطي العالمي