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بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
بوتين ومحمد بن سلمان
بوتين ومحمد بن سلمان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".
واعتبرت وكالة "بلومبرج" أن تصريحات الرئيس الروسي تعكس نظرة عامة تشاؤمية حيال معدلات العرض والطلب العالمية على المعدن الأسود ، نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من جهة، وارتفاع مخزونات النفط الأمريكي من جهة أخرى.وينص الاتفاق القائم حاليا بين أعضاء "أوبك" والمنتجين الآخرين على خفض الانتاج النفطي العالمي
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.
المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن استعداده للتفاوض مع المحتجين

أبدى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، استعداده للتفاوض مع المحتجين. وقال المجلس إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قدم الوسطاء، يوم الخميس، اقتراحا مشتركا للجانبين، بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة. واقترحت مسودة للاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.
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ترامب

ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (1)

السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
بوتين (2)

بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
مادورو-وبوتين

أزمة روسيا الاقتصادية تجبرها على التخلي عن مادورو

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تنجح محاولات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السياسية بالابتعاد ببلاده عن الأزمات التي سببتها قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات قاسية على بعض المجالات الاقتصادية الهامة مثل النفط. وفي أصعب لحظاته السياسية، لجأ الرئيس الفنزويلي إلى روسيا للحصول على دعمها في مجابهة الأزمات الاقتصادية التي مرت ببلاده طيلة الأشهر الماضية، والتي كادت أن ترجح كفة زعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم دوليًا بقوة، وبالأخص من الولايات المتحدة وأوروبا.
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