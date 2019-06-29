حقيقة فرض ضرائب على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

محمد معيط وزير المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين، وذلك لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 - 2020، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب.

وشددت الوزارة على أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 5.1 مليار جنيه، مشددة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز