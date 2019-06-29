أجيري عن مواجهة أوغندا: هدفنا حصد 9 نقاط كاملة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

أجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يسعى لتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا المقرر لها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، أنه سيشرك أفضل العناصر لتقديم مستوى أفضل، مضيفًا: «نملك 6 نقاط، الحمد لله.. هدفنا مواصلة المشوار.. ولدينا 3 لاعبين لديهم إنذارات وبالتالي سنعمل حسابنا في ذلك التغيير في مركز أو اثنين بحد أقصى».

وتابع أجيري أنه لا يهتم بمن هو منافس الفراعنة في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، موضحًا أن هدفه الأساسي تصدر مجموعتنا وحصد 9 نقاط كاملة.. وبعدها سيدرس المنافس في الأدوار التالية. وقال أجيري: «أوغندا فريق منظم ومقاتلون على مدار الـ90 دقيقة.. مباراتنا معهم ستكون مواجهة عنيفة، وسنكون

وتابع أجيري أنه لا يهتم بمن هو منافس الفراعنة في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، موضحًا أن هدفه الأساسي تصدر مجموعتنا وحصد 9 نقاط كاملة.. وبعدها سيدرس المنافس في الأدوار التالية.



وقال أجيري: «أوغندا فريق منظم ومقاتلون على مدار الـ90 دقيقة.. مباراتنا معهم ستكون مواجهة عنيفة، وسنكون أكثر حرصًا في التعامل مع إجادتهم للكرات المرتدة.. جماهير الفرق الأخرى في البطولة رائعة ووجودي في هذه البطولة خبرة رائعة لي».



وأشار أجيري: «أحرزنا 9 أهداف في آخر 10 مباريات.. وآخر مباراتين لم يكن هناك كثير من الأهداف لكن هذا لا يعني وجود تغيير في الخطة.. أو أننا اتجهنا للدفاع أكثر من الهجوم.. هناك مجموعة لاعبين حتى في الدفاع تتحرك أكثر في الأمام وتزيد في الهجوم.. نحن مستمرون بنفس الشكل والطريقة».