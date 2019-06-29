وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

محمد أبو الوفا

توفي صباح اليوم السبت، الفنان محمد أبو الوفا، وفقًا لما أعلنه نجله "إسلام" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله". وأكد الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.

محمد أبو الوفا حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس". محمد أبو الوفا كانت بدايته من خلال العروض