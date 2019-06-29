فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
محمد أبو الوفا
محمد أبو الوفا
توفي صباح اليوم السبت، الفنان محمد أبو الوفا، وفقًا لما أعلنه نجله "إسلام" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله". وأكد الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
محمد أبو الوفا حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس". محمد أبو الوفا كانت بدايته من خلال العروض
اقرأ المزيد
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-التاجي

محمد التاجي في المستشفى: الجمل برك (صورة)

تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ونشر محمد التاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" المحاليل له، معلّقًا بقوله: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل". وقد تلقى التاجي العديد من الدعوات من قِبل متابعيه بأن يتم الله شفاءه على خير. وشارك في عام 2018 في 5 مسلسلات، وهي: "فوق السحاب"، "عائلة الحاج نعمان"، "الشارع اللي ورانا"، "الأب الروحي"، "خفة يد".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-النجار (1)

إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
شريف-مدكور (2)

شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org