كيف تفرض الحكومة الرقابة على سوق المبيدات؟

تستخدم مصر أكثر من 8 آلاف طن سنويا من المبيدات بتكلفة تصل لـ900 مليون جنيه الزراعة: تدريب 700 مدير مسؤول عن محلات الاتجار بالمبيدات خلال الستة أشهر الماضية لحماية البيئة

تحرير:خالد وربي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

تحظى قضية الرقابة على سوق المبيدات حاليا باهتمام كبير من جانب المسؤولين بوزارة الزراعة، إذ تُعد مصر سوقا رائجا للمبيدات وهو ما جعل وزارة الزراعة تضع سياسة لضبط هذا السوق من خلال دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، وقامت الوزارة بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسي المكافحة والباحثين؛ للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلا عن الحلول المقترحة. تم تنفيذ الاستبيان في 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية، وقدرت حجم هذه الظاهرة بنحو 17%.

وتستخدم مصر أكثر من 8 آلاف طن سنويًّا من المبيدات، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًّا، يموت منهم 220 ألف فرد سنويًّا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر نحو 6%، بتكلفة قدرها

وتستخدم مصر أكثر من 8 آلاف طن سنويًّا من المبيدات، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًّا، يموت منهم 220 ألف فرد سنويًّا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر نحو 6%، بتكلفة قدرها 60 جنيها للفدان.

وحسب دراسة حديثة صادرة عن وزارة الزراعة، فإن عدد المركبات المسجلة في مصر، بناء على الاسم العام 205 مبيدات، و573 مستحضرًا تجاريًّا، وتعد المبيدات الحشرية ذات السمية الحادة الأعلى تسود في الدول النامية، بينما تسود مبيدات الحشائش في الدول المتقدمة، وتصل كمية المبيدات الرواكد في قارة إفريقيا 100 ألف طن تصل تكلفة التخلص منها 500 مليون دولار.

وحسب الدراسة نفسها، فمبيدات الحشائش تمثل 48% من الاستهلاك العالمي، يليها المبيدات الحشرية 25%، يليها المبيدات الفطرية 24%.

ويعد محصول الذرة من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمبيدات على مستوى العالم، تليه الخضر والفاكهة، ثم فول الصويا ثم القطن وتعتبر الصين من أكبر منتجي ومستهلكي المبيدات على مستوى العالم.

ويعد معهد الإيكاما في الصين هو الجهة الوحيدة المانحة لشهادة التسجيل، التي تعبر عن جودة وأمان المبيد، وتعتبر الهند أكبر دولة مصدرة للمبيدات إلى مصر بكمية تبلغ 1600 طن، تليها الصين 900 طن، ثم ألمانيا 880 طنًا، وبلجيكا 700 طن.

وتستورد مصر المبيدات من 27 دولة، وتصل حالات التسمم بالمبيدات في الدول النامية إلى 13 ضعف الدول المتقدمة، التي تستهلك 85% من الإنتاج العالمي.

ويرجع ارتفاع حالات التسمم الحاد بالدول النامية ومنها مصر، إلى ضعف نظم الرقابة والنقص في التدريب والوعي وانخفاض مستوى أدوات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى قصور التشريعات.

أما المحافظات التي سجلت أعلى نسبة في الإصابة بمتبقيات المبيدات على زراعتها، فهي الإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة، التي سجلت أعلى معدلات في تلوث الزراعات بالمبيدات ومتبقياتها.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، إنه تم عقد برامج تدريبية للمديرين المسؤولين عن محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، حيث توفر هذه البرامج فرص عمل حرة لنحو 1000 مهندس زراعي سنويًّا، ويتم التدريب من خلال 14 مركزا تدريبيا معتمدا في محافظات مصر المختلفة، وقد تم تدريب نحو 700 مدير مسؤول منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه أي خلال 6 شهور فقط، كما تم عقد سلسلة من الدورات التدريبية لتدريب المدربين واعتمادهم لتنفيذ هذه البرامج التدريبية.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن اللجنة تستهدف تأهيل وتدريب 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة؛ مما يعطيهم فرصا للعمل الحر تحقق لهم دخلا شهريا جيدا، فضلا عن حماية البيئة والصحة العامة والحد من تلوث المحاصيل والمنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات فضلا عن مكافحة الغش والتهريب وإحدى الوسائل الجيدة لإيجاد آلية لتتبع المبيدات التي يتم تطبيقها على المحصول بغرض تقليل متبقيات المبيدات في المحصول.

وأوضح أن إجمالي ما تم تنظيمه من دورات تدريبية في هذا المجال بلغ نحو 169 برنامجا تدريبيا أسفرت عن تدريب 5869 مطبق مبيدات من مختلف محافظات الجمهورية حتى منتصف يونيو 2019، وتعمل اللجنة جاهدة على تكثيف هذه الدورات لمضاعفة عدد المتدربين حتى يمكن الوصول إلى تدريب العدد المستهدف 50 ألف متدرب خلال أعوام قليلة مقبلة تستطيع تغطية كافة المساحة المحصولية في مصر.

وأضاف «عبدالمجيد» أن اللجنة قامت بتدريب مهندسي مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي من خلال برامج تدريبية متخصصة بالاستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل في مجاله، حيث تم عقد برامج تدريبية عن طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء والتوتا أبسليوتا وحشرة الحشد الخريفية، وبرامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغلال واتحاد المصدرين والمجلس التصديري.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أنه تم استحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء والمسعفين على علاج حالات التسمم وبرامج تدريبية لتدريب شرطة المسطحات المائية والبيئية على أساليب مكافحة غش وتهريب المبيدات، حيث تم تدريب أكثر من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه، كما تم تنفيذ برامج تدريب مطبقي المبيدات بغرض إعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد أسوة بالعالم المتقدم.

ويكشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لعلوم النبات، المعروف بـ"كروب لايف"، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، بعنوان "مكافحة الاتجار غير الشرعي، والغش في المبيدات خطوط توجيهية وفنية مؤقتة"، أن بوادر عمليات الاتجار غير الشرعي والغش والتهريب للمبيدات، بدأت تظهر في مصر في حقبة التسعينيات، وأن المؤشرات الحالية توضح مدى خطورة المشكلة، إذ بلغ حجم مخزون المبيدات المهربة 546 طن مبيد محظور دوليًّا عبر جمرك السويس، و20 طنا في جمرك نويبع، و14 طنا في جمرك مطار القاهرة، بالإضافة إلى تجميع أكثر من 544 طنا بالمخازن، تمهيدًا للتخلص منها، ويمثل مجموع هذه الكميات قرابة 1125 طنا.

وأضاف التقرير، أن سياسة تحرير مكافحة الآفات استوجبت، التخلص من المخزون الراكد لدى وزارة الزراعة، وبيعه للقطاع الخاص بأسعار زهيدة، والموافقة على إعادة تعبئتها وتحليلها ووضع بطاقات فنية جديدة عليها، وساهم هذا الإجراء في تنامي ظاهرة الغش، واتخذها البعض حرفة ذات أرباح خيالية أيضًا ساعدت عملية اضطراب نظم تسجيل وتداول المبيدات، في تلك الفترة دون الالتزام بقواعد مقبولة فنيًّا وبيئيًّا على إغراق السوق بأسماء تجارية لمواد لم تجر عليها الاختبارات والتحاليل الكافية لبيان كفاءتها وجودتها.

كل هذه العوامل ساعدت في تنامي ظاهرة غش وتهريب وتقليد المبيدات، واختص التقرير في بعض فقراته العاملين في مجال المبيدات والمستهلكين لها، بعنوان "الإضرار بصحة العاملين والمستهلك والمحصول والبيئة"، وحدد هذه الأضرار في ازدياد الإجهاض التلقائي والتشوه الوراثي، وازدياد احتمالات الإصابة بسرطان الدم والرئة والأعضاء التناسلية والغدد والأورام السرطانية ونقص الخصوبة وتشوه الكبد والبنكرياس واختلال جهاز المناعة.