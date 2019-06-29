إصابة طالبة بتشنجات في الثانوية ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة تشنجات عصبية مفاجئة في أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. على الفور، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "هبة. ر. م" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس".

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.



وناقش المحافظ خطة مديرية الأمن لتأمين تسلّم الأسئلة من القاهرة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابة، وخطة تسفير أوراق الإجابة إلى الكنترول في القاهرة، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.





