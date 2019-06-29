أحمد المحمدي: مباراة أوغندا صعبة.. وهذا هدفنا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

أحمد المحمدي

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، أن الفوز في مواجهتي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي رفع الروح المعنوية في معسكر الفراعنة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًأ بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).

وقال قائد الفراعنة: "الفوز بمباراتي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي رفع الروح المعنوية في المعسكر، ومباراة أوغندا صعبة، ونعلم أن أوغندا منتخب ليس سهلا، وهدفنا الـ3 نقاط وتصدر المجموعة". وواصل الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي: "الفترة الأخيرة نلعب على الهجوم، والمدافعون بيتقدمون في الضربات الثابتة،

وقال قائد الفراعنة: "الفوز بمباراتي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي رفع الروح المعنوية في المعسكر، ومباراة أوغندا صعبة، ونعلم أن أوغندا منتخب ليس سهلا، وهدفنا الـ3 نقاط وتصدر المجموعة".



وواصل الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي: "الفترة الأخيرة نلعب على الهجوم، والمدافعون بيتقدمون في الضربات الثابتة، وسجلت في آخر 7 مباريات، 3 أهداف، والفترة المقبلة سأسجل أكثر".



وأردف أحمد المحمدي: "البطولة ستبقى من نصيبنا، لأنها على أرضنا، ونقدم أقصى ما لدينا، ونعلم أن الجمهور يساندنا".



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

