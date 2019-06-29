جريمة

«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

يأتي على رأس قائمة المتهمين قيادات جماعة الإخوان، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة
تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
محمد بديع في جلسة سابقة- أرشيفية
محمد بديع في جلسة سابقة- أرشيفية
من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
يأتي على رأس قائمة المتهمين، قيادات جماعة الإخوان، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. تستعرض «التحرير» أبرز المحطات التي مرت بها القضية، وأهم الوقائع التي شهدتها الجلسات. وفقا لأمر الإحالة، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من
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مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
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رفضت معاشرته/ تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
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لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
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