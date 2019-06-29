«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

يأتي على رأس قائمة المتهمين قيادات جماعة الإخوان، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

يأتي على رأس قائمة المتهمين، قيادات جماعة الإخوان، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. تستعرض «التحرير» أبرز المحطات التي مرت بها القضية، وأهم الوقائع التي شهدتها الجلسات. وفقا لأمر الإحالة، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من

يأتي على رأس قائمة المتهمين، قيادات جماعة الإخوان، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

تستعرض «التحرير» أبرز المحطات التي مرت بها القضية، وأهم الوقائع التي شهدتها الجلسات.



وفقا لأمر الإحالة، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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قال ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات، في الجولة الأولى، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.



وأشار ممثل النيابة إلى أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعة بأن هدف المتهمين من التخابر هو استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم.



ولم تغفل النيابة الدور التحريضي الذي تمت ممارسته من قبل العناصر الأجنبية ضد الدولة، منوهة بحصول عدد من أعضاء الحركات الإرهابية على دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، والخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

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في جلسة 19 من نوفمبر 2017، حوت أحراز القضية -قامت المحكمة بفضها- تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرزا آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه إسترلينى من المملكة المتحدة، ومبلغ لدعم منظمة الإغاثة، 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 ألف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 ألف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.



بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديا بالسجن المؤبد، و7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، إلا أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر من عام 2016، أحكام الإعدام وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.

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