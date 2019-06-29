إصابة طالب بـ«نوبة صرع» في امتحان التفاضل بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
صورة أرشيفية
دخل الطالب "محمد.ف" بلجنة مدرسة عمر بن خطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في نوبة صرع في المخ، وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة، في أثناء أداء امتحان مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطالب، وتحرر محضر بالواقعة وتبين أن كراسة إجابته بيضاء ولم يجب عن أي سؤال من الامتحان، كما شهدت المدارس تجمع أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم، ما تسبب في تكدس مروري بالشوارع.
كما وصلت استقبال مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن. م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل
كما وصلت استقبال مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن. م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات، في أماكن تمركز قريبة من اللجان.
ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و8470 شعبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة منازل و465 طالبا وطالبة خدمات أمام 114 لجنة، منها لجنة بالسجن ولجنة المتفوقين بجمصة، التي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط احتياطات وتأمينات أمنية عالية لنقل الامتحانات وتأمين اللجان.