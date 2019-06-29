إصابة طالب بـ«نوبة صرع» في امتحان التفاضل بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

صورة أرشيفية

دخل الطالب "محمد.ف" بلجنة مدرسة عمر بن خطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في نوبة صرع في المخ، وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة، في أثناء أداء امتحان مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطالب، وتحرر محضر بالواقعة وتبين أن كراسة إجابته بيضاء ولم يجب عن أي سؤال من الامتحان، كما شهدت المدارس تجمع أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم، ما تسبب في تكدس مروري بالشوارع.

كما وصلت استقبال مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن. م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية. وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل