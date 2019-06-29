مدرب أوغندا يتحدى الفراعنة ولا يخشى الجماهير

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

أوغندا

أعرب مدرب منتخب أوغندا سباستيان ديسابر، عن ثقته في قدرة فريقه في التغلب على المنتخب الوطني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأحد في ختام مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، حيث تحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما توجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقال ديسابر إن المباراة ستكون صعبة للغاية، نظرًا لمواجهته أصحاب الأرض الذين يتسلحون بالجماهير الغفيرة في مساندتهم، ولكنه يرى مع ذلك أن المواجهة تمثل فرصة جيدة لإظهار إمكانيات لاعبيه، والتأكيد على المستوى الرائع الذي قدموه منذ بداية البطولة.

وأكد ديسابر أن أوغندا ستدخل المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى الدور التالي في صدارة المجموعة، مشيرًا إلى معرفته الجيدة لصعوبة المواجهة، خاصة بعد فوز مصر في أول مباراتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي يراه طبيعيًا بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم الأخيرة في روسيا. وأشاد

وأكد ديسابر أن أوغندا ستدخل المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى الدور التالي في صدارة المجموعة، مشيرًا إلى معرفته الجيدة لصعوبة المواجهة، خاصة بعد فوز مصر في أول مباراتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي يراه طبيعيًا بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم الأخيرة في روسيا.



وأشاد ديسابر بالروح العالية والحماس التي يتمتع به لاعبوه، حيث يرى أن تلك الروح ستكون السلاح الأبرز في تحقيق المفاجأة في مباراة الغد.



وأعرب ديسابر عن عدم قلقه من المباراة، حيث يرى أن مواجهة مصر والكونغو أوضحت له كل شيء، وأن أوغندا تتمتع بالحافز للفوز، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الدعم الجماهيري، ولكن ذلك لا يرهبه، بل يرغب في الاستمتاع بالأجواء.