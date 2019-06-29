رياضة

أجيري: إصابة جنش وأزمة وردة لن تؤثرا على المنتخب

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
وردة
وردة
قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يعد بتقديم مواجهة قوية وجيدة أمام نظيره الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس، مع المنتخب بقطع في وتر أكيليس، أزمة وردة لن تؤثرا على أداء اللاعبين خلال مواجهة أوغندا غدًا، مضيفًا: «هنحاول نقدم أفضل ما عندنا».
وقال أجيري: «أوغندا فريق منظم ومقاتلون على مدار الـ90 دقيقة.. مباراتنا معهم ستكون مواجهة عنيفة، وسنكون أكثر حرصًا في التعامل مع إجادتهم للكرات المرتدة.. جماهير الفرق الأخرى في البطولة رائعة ووجودي في هذه البطولة خبرة رائعة لي». وأشار أجيري: «أحرزنا 9 أهداف في آخر 10 مباريات.. وآخر
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بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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أجيري عن مواجهة أوغندا: هدفنا حصد 9 نقاط كاملة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يسعى لتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا المقرر لها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، أنه سيشرك أفضل العناصر لتقديم مستوى أفضل، مضيفًا: «نملك 6 نقاط، الحمد لله.. هدفنا مواصلة المشوار.. ولدينا 3 لاعبين لديهم إنذارات وبالتالي سنعمل حسابنا في ذلك التغيير في مركز أو اثنين بحد أقصى».
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أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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