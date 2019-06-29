أجيري: إصابة جنش وأزمة وردة لن تؤثرا على المنتخب

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

وردة

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يعد بتقديم مواجهة قوية وجيدة أمام نظيره الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس، مع المنتخب بقطع في وتر أكيليس، أزمة وردة لن تؤثرا على أداء اللاعبين خلال مواجهة أوغندا غدًا، مضيفًا: «هنحاول نقدم أفضل ما عندنا».

وقال أجيري: «أوغندا فريق منظم ومقاتلون على مدار الـ90 دقيقة.. مباراتنا معهم ستكون مواجهة عنيفة، وسنكون أكثر حرصًا في التعامل مع إجادتهم للكرات المرتدة.. جماهير الفرق الأخرى في البطولة رائعة ووجودي في هذه البطولة خبرة رائعة لي». وأشار أجيري: «أحرزنا 9 أهداف في آخر 10 مباريات.. وآخر

وقال أجيري: «أوغندا فريق منظم ومقاتلون على مدار الـ90 دقيقة.. مباراتنا معهم ستكون مواجهة عنيفة، وسنكون أكثر حرصًا في التعامل مع إجادتهم للكرات المرتدة.. جماهير الفرق الأخرى في البطولة رائعة ووجودي في هذه البطولة خبرة رائعة لي».



وأشار أجيري: «أحرزنا 9 أهداف في آخر 10 مباريات.. وآخر مباراتين لم يكن هناك كثير من الأهداف لكن هذا لا يعني وجود تغيير في الخطة.. أو أننا اتجهنا للدفاع أكثر من الهجوم.. نحن مستمرون بنفس الشكل والطريقة».



وتابع: «نملك مدافعا هدافا مثل محمود علاء بجانب ظهيرين جيدين مثل المحمدي وأيمن أشرف.. عليّ أن أحافظ على توازن الفريق.. هدفي داخل الملعب هو لعب الكرة والاستحواذ وإمتاع الجمهور.. حصلنا على 17 ركنية آخر مباراة، وهو رقم كبير جدًا.. سنحاول الحفاظ على فلسفتنا الهجومية».

