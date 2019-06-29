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تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
محمد أبو الوفا
محمد أبو الوفا
نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
محمد أبو الوفا حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس". محمد أبو الوفا كانت بدايته من خلال العروض
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سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
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أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
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محمد التاجي في المستشفى: الجمل برك (صورة)

تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ونشر محمد التاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" المحاليل له، معلّقًا بقوله: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل". وقد تلقى التاجي العديد من الدعوات من قِبل متابعيه بأن يتم الله شفاءه على خير. وشارك في عام 2018 في 5 مسلسلات، وهي: "فوق السحاب"، "عائلة الحاج نعمان"، "الشارع اللي ورانا"، "الأب الروحي"، "خفة يد".
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محمد-ابو الوفا

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم السبت، الفنان محمد أبو الوفا، وفقًا لما أعلنه نجله "إسلام" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله". وأكد الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
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المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
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المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
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