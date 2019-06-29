تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

محمد أبو الوفا

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.

محمد أبو الوفا حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس". محمد أبو الوفا كانت بدايته من خلال العروض