الخليج الكويتية: السيسي رسخ مكانة مصر كدولة قائدة

بهباني: واجب الانصاف يقضي أن يقر الجميع بحجم ما أنجزه الشعب المصري خلال السنوات القليلة الماضية وفي مقدمتها الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

كتب رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية المجلة، اليوم السبت، مقالات تحت عنوان "كم أنتِ عظيمة يا مصر"، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في فرض وترسيخ وجود ومكانة مصر مرة أخرى على الساحتين الإقليمية والعالمية، كدولة رائدة وقائدة، تشارك في معالجة كل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتسهم بنصيب وافر في تكريس أمنها واستقرارها، مشددا على أن السيسي، استطاع أن يستعيد العلاقات الطيبة والقوية لمصر مع كل دول المنطقة والعالم، خاصة أشقاءها في مجلس التعاون الخليجي، وأن ينوع أيضا في ارتباطات مصر شرقا وغربا.

وأشار بهبهاني إلى أن هتاف عشرات الآلاف من المصريين في استاد القاهرة، خلال افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، لم يكن مجرد تشجيع لمنتخبهم، بل كان أيضا هتافا يؤكد تأييد ومساندة الشعب المصري لقيادته السياسية، ولنجاحها في تحقيق الكثير من الوعود التي تعهدت بها، وفي مقدمتها ترسيخ الأمن والاستقرار.اقرأ أيضا| السيسي

وأشار بهبهاني إلى أن هتاف عشرات الآلاف من المصريين في استاد القاهرة، خلال افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، لم يكن مجرد تشجيع لمنتخبهم، بل كان أيضا هتافا يؤكد تأييد ومساندة الشعب المصري لقيادته السياسية، ولنجاحها في تحقيق الكثير من الوعود التي تعهدت بها، وفي مقدمتها ترسيخ الأمن والاستقرار.

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وأضاف: "الحقيقة أن ما تشهده مصر من تغير وتطور، يدركه من كان مثلي يزورها بانتظام وعلى فترات متقاربة، فما من مرة زرتها خلال السنوات الأخيرة، إلا ولاحظت الكثير من أوجه التغيير والتطور: إنشاءات جديدة عملاقة تشمل الطرق والجسور، والمصانع والمزارع الضخمة، ومحطات الماء والكهرباء، وغيرها من المشروعات الكبرى التي ميزت مصر هذه الفترة، وجعلتها في طليعة الدول التي تشيد بها المؤسسات العالمية المعنية، وتؤكد أن مصر تحقق معدلات تنموية عالية وكبيرة".

وأشاد رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، لتوفير أرقى سبل المعيشة للمواطنين، وبخطواتها الرائدة في هذا المجال، كتطوير العشوائيات، وإقامة مساكن لائقة لساكنيها، فضلا عن حسم أزمات الكهرباء والماء والمحروقات، وغير ذلك من المشكلات التي ظلت صداعا مزمنا يؤرق المواطنين على مدى سنوات عديدة.

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وأكد أن واجب الانصاف يقضي أن يقر الجميع بحجم ما أنجزه الشعب المصري خلال السنوات القليلة الماضية، وفي مقدمتها الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن، والمقيم، والسائح، والمستثمر العربي والأجنبي، قائلا: "لا شك أن مصر في أول الطريق لإنجاز ما تبتغيه من إصلاحات، وهو بالطبع طريق طويل وشاق، لكن إرادة المصريين قادرة على قهر المستحيل، وتحويل كل الأحلام، إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، وترجمة الطموحات إلى حقائق يعيشها هذا الشعب، الذي يستحق بجدارة قيادة وطنية مخلصة، كالتي تقوده الآن، ولا تدخر وسعا لإسعاده وتحقيق أحلامه وأمانيه".

من ناحية أخرى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

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من جانبه، أكد الرئيس الروسي على الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة المقبلة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف راضي أنه تم أيضا خلال اللقاء استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي. (التفاصيل)

