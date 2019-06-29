أمهات مصر: امتحان التفاضل طويل وبعض المسائل صعبة

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الثانوية العامة

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، الذي أداه طلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، كان طويلا وهناك صعوبة في عدد من المسائل، مضيفة أن هناك شكاوي كثيرة من صعوبة بعض المسائل في الامتحان، بينما كانت بعض المسائل الأخرى معقولة نسبيا، بالإضافة إلى شكاوى من ضيق الوقت المخصص للامتحان، والذي لا يتناسب مع طبيعة الأسئلة التي تحتاج إلى خطوات كثيرة للإجابة عليها.

واشتكي عدد من أولياء أمور الطلاب من الوقت المخصص لامتحانات طلاب شعبة العلمي رياضة، قائلين: "إحنا مظلومين في الوقت المخصص لامتحانات أبنائنا".وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح يوم 8 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، بأداء الطلاب امتحاني مادتي