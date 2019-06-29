هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

افتتاح كأس الأمم الإفريقية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.

وأكدت الوزارة على أن تنظيم مصر للبطولة واستضافتها على أرضها له العديد من المكاسب ليست فقط المادية، وإنما هناك مكاسب سياسية وثقافية، فمن الناحية الاقتصادية والسياحية من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار، إذ يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والإفريقية، ما سينعكس