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هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
وأكدت الوزارة على أن تنظيم مصر للبطولة واستضافتها على أرضها له العديد من المكاسب ليست فقط المادية، وإنما هناك مكاسب سياسية وثقافية، فمن الناحية الاقتصادية والسياحية من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار، إذ يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والإفريقية، ما سينعكس
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
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حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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«هما دول المصريين».. وزير نيجيري يشيد بتنظيم «الكان» بالإسكندرية

أشاد وزير الإشغال والكهرباء والإسكان النيجيري راجي فاشولا، بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر، مقدمًا الشكر لمحافظة الإسكندرية على حفاوة الاستقبال مؤكدا أنه أمرا ليس بالجديد على المصريين، إذ أعرب عن سعادته بالمظهر الجمالي الرائع الذي شاهده منذ وصوله للمحافظة، وكذا المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، مقر استضافة مباريات المجموعة الثانية والتي تشارك فيها نيجيريا مع منتخبات "مدغشقر وبوروندي وغينيا"، مشيرا غلى هذا يدل على حجم المجهودات المبذولة من قيادة ناجحة لفريق عمل متعاون.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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