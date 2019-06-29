حقيقة تداول عملات معدنية فئة «جنيه» دون سكها

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الجنيه المصري - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة "جنيه" غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مرتفعة تصل إلى 1125 جنيها، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة، ويتم سكها وفقا لأحدث الطرق الآلية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أنها تستورد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج للفئة 1جنيه أو لـ50 أو 25 قرشا، وأن لديها مصممين يصممون الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين، مثل ما حدث مؤخرا من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والخمسين قرشا.اقرأ