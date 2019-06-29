بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

صورة أرشيفية

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.

على الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام قطب، رئيس وحدة البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث. بالفحص تبين مصرع "محمد. ع. ع- 40 سنة"، جراء سقوطه من الطابق الثالث في أثناء تركيب وصلة منزلية بأحد المنازل لمشاهدة