جريمة

بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
على الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام قطب، رئيس وحدة البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث. بالفحص تبين مصرع "محمد. ع. ع- 40 سنة"، جراء سقوطه من الطابق الثالث في أثناء تركيب وصلة منزلية بأحد المنازل لمشاهدة
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مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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رفضت معاشرته/ تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
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تصادم

مصرع 3 أطفال وإصابة والديهم في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق دائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عدم تحكمه في عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثث لمستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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