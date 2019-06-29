مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي، بوصول ربة منزل تُدعى «سحر.هـ.م» في نهاية العقد الثالث من عمرها، مُقيمة بشارع «المطافي» بدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابة