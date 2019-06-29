محمد التاجي في المستشفى: الجمل برك (صورة)

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

محمد التاجي

تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ونشر محمد التاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" المحاليل له، معلّقًا بقوله: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل". وقد تلقى التاجي العديد من الدعوات من قِبل متابعيه بأن يتم الله شفاءه على خير. وشارك في عام 2018 في 5 مسلسلات، وهي: "فوق السحاب"، "عائلة الحاج نعمان"، "الشارع اللي ورانا"، "الأب الروحي"، "خفة يد".

محمد التاجي قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، واستطاع ترك بصمة قوية فيها، ومن أهمها مسلسل "البشاير" عام 1987، مع الفنانين الراحلين محمود عبد العزيز ومديحة كامل، وقدم فيه دور "رشاد الفوال" رجل الأعمال المغرم بالنجمة السينمائية، واشتهر فيه بجملة "ليه كده يا سعيد" التي ارتبط بها المشاهدون حينها. وفي