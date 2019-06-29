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محمد التاجي في المستشفى: الجمل برك (صورة)

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
محمد التاجي
محمد التاجي
تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ونشر محمد التاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" المحاليل له، معلّقًا بقوله: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل". وقد تلقى التاجي العديد من الدعوات من قِبل متابعيه بأن يتم الله شفاءه على خير. وشارك في عام 2018 في 5 مسلسلات، وهي: "فوق السحاب"، "عائلة الحاج نعمان"، "الشارع اللي ورانا"، "الأب الروحي"، "خفة يد".
محمد التاجي قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، واستطاع ترك بصمة قوية فيها، ومن أهمها مسلسل "البشاير" عام 1987، مع الفنانين الراحلين محمود عبد العزيز ومديحة كامل، وقدم فيه دور "رشاد الفوال" رجل الأعمال المغرم بالنجمة السينمائية، واشتهر فيه بجملة "ليه كده يا سعيد" التي ارتبط بها المشاهدون حينها. وفي
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سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-ابو الوفا

تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-ابو الوفا

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم السبت، الفنان محمد أبو الوفا، وفقًا لما أعلنه نجله "إسلام" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله". وأكد الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
شريف-مدكور (2)

شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
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