مبابي يرفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

كيليان مبابي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم اقتناعه باحتمالية وجوده في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان لفترة طويلة، فبعد انتقاله إلى الفريق الباريسي آتيا من موناكو عام 2017، لا يرى المهاجم الفرنسي أنه حصل على المسؤولية الكافية في الفريق، وذلك بسبب وجود البرازيلي نيمار، الذي ينظر إليه بوصفه نجم الفريق الأول، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يحرص مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن المبلغ المالي الذي يستعد سان جيرمان لتقديمه إليه كأجر أسبوعي، وينتهي عقد مبابي الحالي في عام 2022، أي بعد 3 سنوات، ولن يجدده لأبعد من ذلك.

ومع اقتراب عقد مبابي من الانتهاء، يبدو أن موقف باريس سان جيرمان يزداد صعوبة، خوفًا من إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي بالمجان. وسبق أن صرح مالك النادي، ناصر الخليفي، بأن مبابي ليس للبيع، ولكن يبدو أن المهاجم الفرنسي صاحب القوة في الوضع الحالي. ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، ولكن الفريق الملكي

ومع اقتراب عقد مبابي من الانتهاء، يبدو أن موقف باريس سان جيرمان يزداد صعوبة، خوفًا من إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي بالمجان.



وسبق أن صرح مالك النادي، ناصر الخليفي، بأن مبابي ليس للبيع، ولكن يبدو أن المهاجم الفرنسي صاحب القوة في الوضع الحالي.



ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، ولكن الفريق الملكي غير قادر على توفير الأجر المالي الذي يوفره له الفريق الفرنسي.



ولكن يبدو أن ذلك لا يمثل أي مشكلة لمبابي الذي يبحث عن المزيد من النجاحات الرياضية، من خلال التتويج بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية.



يذكر أن مبابي توج بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة مع موناكو ومرتين مع باريس سان جيرمان، وتوج مع الأخير بلقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة، وتوج باللقب الأهم في مسيرته الصيف الماضي، عندما فاز رفقة المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم.