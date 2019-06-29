رياضة

مبابي يرفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم اقتناعه باحتمالية وجوده في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان لفترة طويلة، فبعد انتقاله إلى الفريق الباريسي آتيا من موناكو عام 2017، لا يرى المهاجم الفرنسي أنه حصل على المسؤولية الكافية في الفريق، وذلك بسبب وجود البرازيلي نيمار، الذي ينظر إليه بوصفه نجم الفريق الأول، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يحرص مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن المبلغ المالي الذي يستعد سان جيرمان لتقديمه إليه كأجر أسبوعي، وينتهي عقد مبابي الحالي في عام 2022، أي بعد 3 سنوات، ولن يجدده لأبعد من ذلك.
ومع اقتراب عقد مبابي من الانتهاء، يبدو أن موقف باريس سان جيرمان يزداد صعوبة، خوفًا من إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي بالمجان. وسبق أن صرح مالك النادي، ناصر الخليفي، بأن مبابي ليس للبيع، ولكن يبدو أن المهاجم الفرنسي صاحب القوة في الوضع الحالي. ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، ولكن الفريق الملكي
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بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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ريال مدريد يؤجل إتمام صفقة مبابي إلى 2020

يبقى التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لإنهائها، ولكن يبدو أن عملية ضم النجم الفرنسي ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد، إذ قررت الإدارة صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف وتأجيل الصفقة إلى عام 2020، وذلك لرغبة الفريق الملكي في عدم الدخول في أي صراعات مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وانتظار الظروف المناسبة للدخول في تلك المعركة ضمن خطة إعادة بناء الفريق، التي بدأت بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
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ناصر الخليفي يفتح النار على نجوم سان جيرمان

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، إن نجوم الفريق لا يتواجدون في صفوف الفريق الباريسي من أجل إسعاد أنفسهم، مطالبًا جميع اللاعبين بالتوقف عن إظهار سلوك المشاهير في صفوف الفريق، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الفرنسي والذي اكتفى الفريق خلاله بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، في موسم شهد اعتداء نيمار على مشجع في نهائي كأس فرنسا، وتصريح مبابي بأنه متفتح للانتقال لفريق آخر بعدما وصل إلى مرحلة انتقالية في مسيرته الاحترافية، إلى جانب رفض أدريان رابيو تجديد تعاقده مع الفريق.
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