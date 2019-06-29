كم يتقاضى النجوم المشاركون في حملة مكافحة الإدمان؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الإدمان - صورة تعبيرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة، وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبة منهم في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إذ يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر "يونيو ويوليو