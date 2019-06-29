كم يتقاضى النجوم المشاركون في حملة مكافحة الإدمان؟
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الإدمان - صورة تعبيرية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة، وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبة منهم في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إذ يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر "يونيو ويوليو
وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إذ يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر "يونيو ويوليو وأغسطس"، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".
وأضافت أن المعسكرات الطلابية تستهدف التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية، والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن" 16023 ".
وأكدت الوزارة على أنه من المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات، وتنفيذ العديد من الأنشطة الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطي المواد المخدرة.