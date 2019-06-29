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كم يتقاضى النجوم المشاركون في حملة مكافحة الإدمان؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الإدمان - صورة تعبيرية
الإدمان - صورة تعبيرية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة، وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبة منهم في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إذ يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر "يونيو ويوليو
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اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثانوية-عامة‎ (6)

رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
طماطم

الحكومة توضح: لماذ انخفضت أسعار الطماطم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلا عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي، بل وتصدير الفائض للخارج.
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الجنية-المصري

حقيقة تداول عملات معدنية فئة «جنيه» دون سكها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة "جنيه" غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مرتفعة تصل إلى 1125 جنيها، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة، ويتم سكها وفقا لأحدث الطرق الآلية المتبعة.
الافتتاح (8)

هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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