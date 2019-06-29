الدولة تحسم موقفها من تنفيذ مبادرة حياة كريمة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنه يتم الآن التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مليار و140 مليون جنيه، وأن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مطلع يوليو المقبل في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجا، موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية، بحيث سيتم بناء أسقف، لرفع