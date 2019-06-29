ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق. المشاجرة أسفرت عن مصرع ربة منزل تدعى «صباح. م.