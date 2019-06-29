جريمة

ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق. المشاجرة أسفرت عن مصرع ربة منزل تدعى «صباح. م.
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محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
جثة-فتاة

مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-فى-شقة

بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
محمد-رفض-طلب زوجته-فمزقت-جثته بعد 60 يوم-جواز (1)

رفضت معاشرته/ تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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جثة-فتاة

مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

ضبط المتهم الرئيسي في «مقتل بائع الفول» بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق النار على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه فى 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية صوب "هانى.ا.ح" 35 عامًا بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
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