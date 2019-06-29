أبو جبل بديلا لجنش في معسكر المنتخب

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

جنش

يشارك محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في مران المنتخب الوطني، اليوم السبت، داخل معسكر الفراعنة، دون المشاركة في مباريات البطولة. جاء ذلك بعدما استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، الحارس للانضمام إلى تدريبات الفريق، عقب إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس الجمعة مع المنتخب، بقطع فى وتر أكيليس، وذلك استعدادًا لمواجهة أوغندا، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ووفقًا للائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، فلا يُسمح باستبدال جنش، ولكن احتياج الجهاز الفني إلى حارس ثالث يشارك في الوحدات التدريبية أدى إلى استدعاء أبو جبل لتعزيز التدريبات مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي. ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تحمل



ووفقًا للائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، فلا يُسمح باستبدال جنش، ولكن احتياج الجهاز الفني إلى حارس ثالث يشارك في الوحدات التدريبية أدى إلى استدعاء أبو جبل لتعزيز التدريبات مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي.



ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم (جنش) بعد إصابته في معسكر الفراعنة، إذ تستلزم إصابة الحارس فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر للعلاج والتعافى من إصابته.



وأعلن منتخب مصر خروج جنش من حسابات الجهاز الفنى خلال باقى مباريات أمم إفريقيا لعدم قدرته على استكمال البطولة.



ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الأوغندي في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.