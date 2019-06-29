رياضة

من أجل التدعيم.. أرسنال يبحث بيع أوباميانج

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
بيير إيمريك أوباميانج
بيير إيمريك أوباميانج
انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف أرسنال في شهر يناير من عام 2018، ومنذ ذلك الحين تألق بصورة لافتة للنظر، وشكل ثنائيا هجوميا مدمرا برفقة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتمكن في أول موسم كامل له من التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ومع ذلك يرغب مدرب المدفعجية أوناي إيمري في تدعيم فريقه بالتعاقد مع لاعبين من أمثال ويليام ساليبا وكيران تيرني ومؤخرًا ويلفريد زاها.
ويبدو أن أرسنال لا يملك الأموال الكافية لإبرام تلك الصفقات، وبحسب ديفيد أورنستين، صحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يرى أرسنال أن بيع أوبامياند سيسهل كثيرًا على الفريق التعاقد مع هدافه هذا الصيف، مع عدم اتضاح الوجهة المقبلة للمهاجم الجابوني. وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يرحب أوباميانج
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بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يوافق على الرحيل إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن جماهير أرسنال على موعد مع تلقي صدمة جديدة، وذلك بعدما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعيد للأذهان من جديد رحيل مهاجم الفريق السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012، وأنهى أوباميانج الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفةً مع كل من محمد صلاح وساديو ماني.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
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كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
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