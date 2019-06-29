من أجل التدعيم.. أرسنال يبحث بيع أوباميانج

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

بيير إيمريك أوباميانج

انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف أرسنال في شهر يناير من عام 2018، ومنذ ذلك الحين تألق بصورة لافتة للنظر، وشكل ثنائيا هجوميا مدمرا برفقة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتمكن في أول موسم كامل له من التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ومع ذلك يرغب مدرب المدفعجية أوناي إيمري في تدعيم فريقه بالتعاقد مع لاعبين من أمثال ويليام ساليبا وكيران تيرني ومؤخرًا ويلفريد زاها.

ويبدو أن أرسنال لا يملك الأموال الكافية لإبرام تلك الصفقات، وبحسب ديفيد أورنستين، صحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يرى أرسنال أن بيع أوبامياند سيسهل كثيرًا على الفريق التعاقد مع هدافه هذا الصيف، مع عدم اتضاح الوجهة المقبلة للمهاجم الجابوني. وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يرحب أوباميانج

ويبدو أن أرسنال لا يملك الأموال الكافية لإبرام تلك الصفقات، وبحسب ديفيد أورنستين، صحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يرى أرسنال أن بيع أوبامياند سيسهل كثيرًا على الفريق التعاقد مع هدافه هذا الصيف، مع عدم اتضاح الوجهة المقبلة للمهاجم الجابوني.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يرحب أوباميانج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، على الرغم من أن الشياطين الحمر لن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مثل أرسنال، كما أن اليونايتد يركز بشكل أكبر على التعاقد مع لاعبين صغار في السن هذا الصيف.



وبإمكان باريس سان جيرمان التعاقد مع أوباميانج وتلبية طلبات أرسنال المادية للتفريط في خدمات المهاجم الجابوني، والتي تقدر بـ56 مليون جنيه إسترليني، وسترتبط تلك الصفقة بشكل كبير بمستقبل النجم البرازيلي نيمار.