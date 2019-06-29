الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

أحمد ناجي

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».

وواصل الطيب: «جنش ضحية مين؟! تكرار إصابة حراس مرمى منتخب مصر مع نفس المدرب أمر يدعو للتدخل السريع، فمن قبل أصيب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عواد، إصابة واحدة متكررة في نفس المكان، ولعب عصام الحضري عن طريق الصدفة بسبب مثل هذه الإصابات والآن إصابة لجنش ستبعده عن استكمال مشواره مع المنتخب». صباح