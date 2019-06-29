اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

منتخب مصر

علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد: «نملك مدافعا هدافا مثل محمود علاء بجانب ظهيرين جيدين مثل المحمدي وأيمن أشرف.. عليّ أن أحافظ على توازن الفريق.. هدفي داخل الملعب هو لعب الكرة والاستحواذ وإمتاع الجمهور.. حصلنا على 17 ركنية آخر مباراة، وهو رقم كبير جدًا.. سنحاول الحفاظ على فلسفتنا الهجومية». وقطع

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد: «نملك مدافعا هدافا مثل محمود علاء بجانب ظهيرين جيدين مثل المحمدي وأيمن أشرف.. عليّ أن أحافظ على توازن الفريق.. هدفي داخل الملعب هو لعب الكرة والاستحواذ وإمتاع الجمهور.. حصلنا على 17 ركنية آخر مباراة، وهو رقم كبير جدًا.. سنحاول الحفاظ على فلسفتنا الهجومية».



وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا في مصر.

