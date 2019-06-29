رياضة

اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.
وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد: «نملك مدافعا هدافا مثل محمود علاء بجانب ظهيرين جيدين مثل المحمدي وأيمن أشرف.. عليّ أن أحافظ على توازن الفريق.. هدفي داخل الملعب هو لعب الكرة والاستحواذ وإمتاع الجمهور.. حصلنا على 17 ركنية آخر مباراة، وهو رقم كبير جدًا.. سنحاول الحفاظ على فلسفتنا الهجومية». وقطع
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
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أبو جبل بديلا لجنش في معسكر المنتخب

يشارك محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في مران المنتخب الوطني، اليوم السبت، داخل معسكر الفراعنة، دون المشاركة في مباريات البطولة. جاء ذلك بعدما استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، الحارس للانضمام إلى تدريبات الفريق، عقب إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس الجمعة مع المنتخب، بقطع فى وتر أكيليس، وذلك استعدادًا لمواجهة أوغندا، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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أجيري: إصابة جنش وأزمة وردة لن تؤثرا على المنتخب

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يعد بتقديم مواجهة قوية وجيدة أمام نظيره الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس، مع المنتخب بقطع في وتر أكيليس، أزمة وردة لن تؤثرا على أداء اللاعبين خلال مواجهة أوغندا غدًا، مضيفًا: «هنحاول نقدم أفضل ما عندنا».
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أجيري عن مواجهة أوغندا: هدفنا حصد 9 نقاط كاملة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يسعى لتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا المقرر لها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، أنه سيشرك أفضل العناصر لتقديم مستوى أفضل، مضيفًا: «نملك 6 نقاط، الحمد لله.. هدفنا مواصلة المشوار.. ولدينا 3 لاعبين لديهم إنذارات وبالتالي سنعمل حسابنا في ذلك التغيير في مركز أو اثنين بحد أقصى».
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أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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