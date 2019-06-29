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حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف بالقرى الأكثر احتياجا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا لعدم توافر التمويل اللازم، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، إذ تم تخصيص مليار جنيه للوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019 - 2020.
وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تخصيص 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرا بمحافظات الوجه القبلي، متابعة تم تنفيذ 1047 مشروع صرف صحى في القرى بنسبة تغطية وصلت إلى 34% من تعداد سكان قرى الجمهورية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 44.5%
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اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثانوية-عامة‎ (6)

رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
طماطم

الحكومة توضح: لماذ انخفضت أسعار الطماطم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلا عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي، بل وتصدير الفائض للخارج.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

الدولة تحسم موقفها من تنفيذ مبادرة حياة كريمة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنه يتم الآن التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مليار و140 مليون جنيه، وأن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

كم يتقاضى النجوم المشاركون في حملة مكافحة الإدمان؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة، وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبة منهم في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.
الجنية-المصري

حقيقة تداول عملات معدنية فئة «جنيه» دون سكها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة "جنيه" غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مرتفعة تصل إلى 1125 جنيها، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة، ويتم سكها وفقا لأحدث الطرق الآلية المتبعة.
الافتتاح (8)

هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
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