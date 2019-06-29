حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف بالقرى الأكثر احتياجا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

عاصم الجزار وزير الإسكان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا لعدم توافر التمويل اللازم، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، إذ تم تخصيص مليار جنيه للوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019 - 2020.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تخصيص 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرا بمحافظات الوجه القبلي، متابعة تم تنفيذ 1047 مشروع صرف صحى في القرى بنسبة تغطية وصلت إلى 34% من تعداد سكان قرى الجمهورية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 44.5%