أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محمد أبو الوفا

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها محمد أبو الوفا: "ع الهوا، الجزيرة، حليم، إبراهيم الأبيض، الديكتاتور، قط وفار، الفيل الأزرق"، ومن أبرز المسلسلات: "العراف، ابن حلال، أهل كايرو، شارع عبد العزيز، فرقة ناجي عطالله، الجماعة، الخواجة عبد القادر، موجة حارة، الداعية، بدون ذكر أسماء، حق ميت، أستاذ ورئيس قسم، القيصر". محمد