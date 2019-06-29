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انقطاع المياه عن عدة مناطق في طنطا لمدة 12 ساعة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان اليوم السبت، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن بعض مناطق مدينة طنطا، وبالأخص حي أول طنطا، بدءًا من مساء اليوم. وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ في السابعة مساءً وحتى السابعة من صباح غد الأحد، لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا. وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، موضحة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) عبر التليفون الأرضي. وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح
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حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

نائب: حريق العتبة يؤكد أهمية إنهاء الأسواق العشوائية

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف، موضحا أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من العقارات تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحولت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.
مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
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انفجار-ماسورة-مياة-عند-ماسبيرو-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.
انفجار-ماسورة-مياة-عند-ماسبيرو-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
إخماد حريق - أرشيفية

10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.
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