انقطاع المياه عن عدة مناطق في طنطا لمدة 12 ساعة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان اليوم السبت، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن بعض مناطق مدينة طنطا، وبالأخص حي أول طنطا، بدءًا من مساء اليوم. وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ في السابعة مساءً وحتى السابعة من صباح غد الأحد، لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا. وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، موضحة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) عبر التليفون الأرضي. وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح