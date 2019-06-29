الحكومة توضح: لماذ انخفضت أسعار الطماطم؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

طماطم - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلا عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي، بل وتصدير الفائض للخارج.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنفذ مشروع "المبادرة الخضراء"، الذي يستهدف تحسين جودة الطماطم، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، موضحة أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.الدولة تحسم موقفها من تنفيذ مبادرة حياة كريمةوتابعت أنه وفقا