الحكومة توضح: لماذ انخفضت أسعار الطماطم؟
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
طماطم - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلا عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي، بل وتصدير الفائض للخارج.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنفذ مشروع "المبادرة الخضراء"، الذي يستهدف تحسين جودة الطماطم، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، موضحة أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.الدولة تحسم موقفها من تنفيذ مبادرة حياة كريمةوتابعت أنه وفقا
وأشارت الوزارة إلى أنها تنفذ مشروع "المبادرة الخضراء"، الذي يستهدف تحسين جودة الطماطم، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، موضحة أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.
الدولة تحسم موقفها من تنفيذ مبادرة حياة كريمة
وتابعت أنه وفقا للمشروع سيتم توفير الدعم الفني للمزارعين لتحسين القدرة الإنتاجية والجودة، وكذلك الدعم الفني للمنتجين لإكسابهم مهارات فنية وإدارية جديدة في مجال تصنيع ومعالجة الطماطم ولإدخال حلول وعمليات إنتاجية جديدة ومنتجات مبتكرة ومتطورة بما يتماشى مع متطلبات الأسواق، إذ تم فتح سوق جديد للصادرات الزراعية المصرية من محصول الطماطم بدولة كندا، وجاري التنسيق مع الدول المختلفة لفتح مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.