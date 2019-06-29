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ناسا: كسوف كلي للشمس خلال أيام مقبلة

سيحدث معظم الكسوف الكلي فوق المحيط الهادئ، ويبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، وسيصل الكسوف الكلي إلى اليابس أولا، فوق جزيرة أوينو
تحرير:مي فؤاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
كسوف الشمس
كسوف الشمس
يصل الكسوف الشمسي إلى ذروته فوق نصف الكرة الجنوبي، مساء الثلاثاء 2 يوليو المقبل، بالتوقيت العالمي، وتتوقع وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن مسار الكسوف الكلي سيسقط على شيلي والأرجنتين، لكن أجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية، مثل بيرو وبوليفيا والإكوادور وأوروجواي وباراجواي، ستشهد كسوفا جزئيا للشمس. لسوء الحظ، سوف تُترك بريطانيا بالكامل خارج المشهد الفلكي. ويتحول وجه الشمس بالكامل إلى اللون الأسود بجانب القمر، وستكون الشمس محاطة بضوء أبيض متوهج، هذا الضوء الأبيض المتوهج هو الهالة الشمسية، وتكون تلك الهالة مرئية فقط لأعيننا في أثناء الكسوف.
تتوقع ناسا أن هذا الكسوف سيغطي مساحة عرضها 200.6 كم، كما سيستغرق مدة تصل إلى أربع دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر نحو 105% من قرص الشمس، بينما سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وخمسين دقيقة تقريبًا. حسب ناسا، سيكون حجم الشمس الظاهري أصغر بـ1.6% من حجمها الطبيعي،
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