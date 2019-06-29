ناسا: كسوف كلي للشمس خلال أيام مقبلة

سيحدث معظم الكسوف الكلي فوق المحيط الهادئ، ويبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، وسيصل الكسوف الكلي إلى اليابس أولا، فوق جزيرة أوينو
يصل الكسوف الشمسي إلى ذروته فوق نصف الكرة الجنوبي، مساء الثلاثاء 2 يوليو المقبل، بالتوقيت العالمي، وتتوقع وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن مسار الكسوف الكلي سيسقط على شيلي والأرجنتين، لكن أجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية، مثل بيرو وبوليفيا والإكوادور وأوروجواي وباراجواي، ستشهد كسوفا جزئيا للشمس.
لسوء الحظ، سوف تُترك بريطانيا بالكامل خارج المشهد الفلكي.
ويتحول وجه الشمس بالكامل إلى اللون الأسود بجانب القمر، وستكون الشمس محاطة بضوء أبيض متوهج، هذا الضوء الأبيض المتوهج هو الهالة الشمسية، وتكون تلك الهالة مرئية فقط لأعيننا في أثناء الكسوف.
تتوقع ناسا أن هذا الكسوف سيغطي مساحة عرضها 200.6 كم، كما سيستغرق مدة تصل إلى أربع دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر نحو 105% من قرص الشمس، بينما سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وخمسين دقيقة تقريبًا.
حسب ناسا، سيكون حجم الشمس الظاهري أصغر بـ1.6% من حجمها الطبيعي،
تتوقع ناسا أن هذا الكسوف سيغطي مساحة عرضها 200.6 كم، كما سيستغرق مدة تصل إلى أربع دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر نحو 105% من قرص الشمس، بينما سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وخمسين دقيقة تقريبًا.
حسب ناسا، سيكون حجم الشمس الظاهري أصغر بـ1.6% من حجمها الطبيعي، وفي الوقت نفسه، سيبعد القمر عن مداره من الأرض، ما يجعل حجمه الظاهري كبيرا نسبيا.
حسب ناسا، سيكون الحجم الظاهري للقمر أكبر بنسبة 3.3% من حجمه الطبيعي بداية ونهاية الكسوف، ومن ثم سوف يغطي كامل الشمس، لذلك يعد ذلك الكسوف كسوفًا كليا.
على الرغم من ذلك، لا يمكن رؤية ذلك الكسوف فى مصر والمنطقة العربية بأكملها.
كيف يحدث كسوف الشمس؟
هناك ثلاثة أنواع مختلفة من كسوف الشمس، وكلها ناتجة عن مرور القمر أمام الشمس، ففي أثناء الكسوف الجزئي، يكون القمر في وجه الشمس دون أن يحجب القرص المتوهج بالكامل، وخلال الكسوف الكلي، يمر القمر بأكمله أمام الشمس ويلقي بظلاله على أجزاء من العالم، ويتم ذلك عن طريق مصادفة فلكية لا تصدق، ما يجعل الشمس والقمر بنفس الحجم تقريبًا عند النظر إليهما من الأرض.
أما النوع الثالث فهو الكسوف الحلقي، ويشبه الكسوف الكلي، لكنه يحدث عندما يكون القمر في أقصى نقطة مدارية له إلى الأرض، ما يعني أن حواف الشمس تكون مرئية حول المدار السماوي القمري.
يحدث الكسوف الكلي عندما يقع الشمس والقمر والأرض على خط واحد، حيث يعبر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، وتعد تلك الظاهرة نادرة إلى حد كبير؛ لأن مدار القمر حول الأرض مائل بنسبة ما لمدار الأرض حول الشمس، وعندما يحدث أن تنتظم الشمس والقمر والأرض في خط واحد، فإن القمر سيغطي قرص الشمس بالكامل، وستشهد جميع المناطق التي ستقع ضمن ظل القمر كسوفًا كليا.
خلال تلك الظاهرة، يمكن للجميع في مسار ظل الكسوف فقط رؤية العديد من الظواهر الفريدة، حيث سيشاهدون العديد من الظواهر الفلكية، فيظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس، يضيء حوله القمر.
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لمشاهدة كسوف الشمس يجب استخدام وسائل حماية العين؛ مثل النظارات الخاصة بكسوف الشمس، والتي تمنع أكثر من 99.99% من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وهذه النظارات تظهر الشمس كقرص برتقالي أو أبيض في السماء، خاصة في مرحلة الكسوف الجزئي.
لكن عند حدوث الكسوف الكلي وقرص الشمس مغطى تمامًا بالقمر يمكن النظر بالعين المجردة وحدها مباشرة ولكن مدة الكسوف الكلي لن تستمر طويلا.
سيحدث معظم الكسوف الكلي فوق المحيط الهادئ، وسيبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، ويصل الكسوف الكلي إلى اليابس أولا، فوق جزيرة أوينو، في جنوب المحيط الهادئ، في الساعة 17:24 بنفس التوقيت.
وسيكون هناك موعد آخر قريب مع الكسوف الكلي للشمس، وذلك يوم 14 ديسمبر من عام 2020.
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