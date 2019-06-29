رياضة

الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
وقال مدير المنتخب الوطنى: "الأداء فى تحسن مستمر وننتظر أداءً أفضل أمام أوغندا، وكل اللاعبين متحمسون للغاية لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث أمام أوغندا". وأكد إيهاب لهيطة أن إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، أحزنت الجميع، ولكنها إرادة الله، ونسعى
اقرأ المزيد
حازم-امام (3)

رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
مصر-وزيمبابوي (9)

اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.
احمد-ناجى (1)

الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-ناجى (1)

الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
محمود-جنش

رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org