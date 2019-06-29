الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

المنتخب الوطني

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).

وقال مدير المنتخب الوطنى: "الأداء فى تحسن مستمر وننتظر أداءً أفضل أمام أوغندا، وكل اللاعبين متحمسون للغاية لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث أمام أوغندا". وأكد إيهاب لهيطة أن إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، أحزنت الجميع، ولكنها إرادة الله، ونسعى

وقال مدير المنتخب الوطنى: "الأداء فى تحسن مستمر وننتظر أداءً أفضل أمام أوغندا، وكل اللاعبين متحمسون للغاية لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث أمام أوغندا".



وأكد إيهاب لهيطة أن إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، أحزنت الجميع، ولكنها إرادة الله، ونسعى لإنجاز كل ترتيبات سفر الحارس لألمانيا.



وعن استدعاء محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي سموحة، قال إيهاب لهيطة: "استدعاء أبو جبل جاء بفرمان من أجيرى وأحمد ناجى، حتى لا يتم تكثيف الحمل التدريبى على أحمد الشناوى فى مران الفراعنة".



ويشارك محمد أبو جبل، في مران المنتخب الوطني، اليوم السبت، دون المشاركة في مباريات البطولة.

