بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

التهاب النسيج الخلوي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الطبقتين العميقتين في الجلد، وهما الأدمة والأنسجة تحت الجلد، كما يتطور هذا الالتهاب في المناطق التي تم فيها تكسير الجلد

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

ريهام سعيد

العديد من الأمراض تهاجم الإعلاميين على غفلة، ومؤخرا كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، ما أثار قلق الجمهور. وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها.

وهناك الكثير من الالتهابات الجلدية التي تهدد الحياة، ومعظمها ينتج عن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو من المكورات العقدية، ولهذا يجب معرفة الالتهابات الأكثر شيوعا، وفقا لما ذكره موقع Very well Health. 1- التهاب النسيج الخلوي التهاب النسيج الخلوي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الطبقتين العميقتين من