بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

التهاب النسيج الخلوي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الطبقتين العميقتين في الجلد، وهما الأدمة والأنسجة تحت الجلد، كما يتطور هذا الالتهاب في المناطق التي تم فيها تكسير الجلد
العديد من الأمراض تهاجم الإعلاميين على غفلة، ومؤخرا كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، ما أثار قلق الجمهور.
وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها.
وهناك الكثير من الالتهابات الجلدية التي تهدد الحياة، ومعظمها ينتج عن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو من المكورات العقدية، ولهذا يجب معرفة الالتهابات الأكثر شيوعا، وفقا لما ذكره موقع Very well Health.
1- التهاب النسيج الخلوي
التهاب النسيج الخلوي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الطبقتين العميقتين من
وهناك الكثير من الالتهابات الجلدية التي تهدد الحياة، ومعظمها ينتج عن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو من المكورات العقدية، ولهذا يجب معرفة الالتهابات الأكثر شيوعا، وفقا لما ذكره موقع Very well Health.
1- التهاب النسيج الخلوي
التهاب النسيج الخلوي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الطبقتين العميقتين من الجلد، وهما الأدمة والأنسجة تحت الجلد، كما يتطور هذا الالتهاب في المناطق التي تم فيها تكسير الجلد، مثل القرح القريبة أو الجروح الحديثة. اقرأ أيضا: لماذا تعاني الحامل من حكة في القدمين؟
2- المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)
هي بكتيريا تقاوم الميثيسيلين (مضاد حيوي ينتمي إلى عائلة البنسلين) وغالبًا ما تسبب التهابًا تقرحيا خفيفا، ولكن في كثير من الأحيان قد تؤدي إلى عدوى شديدة وتنتشر عبر مجرى الدم لإصابة أعضاء أخرى مثل الرئتين أو المسالك البولية، وإذا تركت تلك البكتيريا دون علاج، فيمكن أن تكون مهددة للحياة، وغالبا ما تنتشر من شخص لآخر.
3- التهاب الغدد العرقية
التهاب الغدد العرقية عبارة عن عدوى بكتيرية معقدة وغالبا ما تنطوي على الغدد العرقية للإبطين أو الفخذ أو الأرداف أو فروة الرأس، وقد تتطور إلى عدوى تحت الثديين في الإناث. تعرف على تطبيق جديد لتحليل السعال ويميز بين الربو والتهاب الشعب
هذا الالتهاب يحدث بعد سن البلوغ، ويمكن أن يستمر لسنوات لكن بعدها يتفاقم الأمر، وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد، فإن مجموعة من المضادات الحيوية وحقن الستيرويد والهرمونات والعقاقير المثبطة للمناعة قد تساعد في إدارة الأعراض وتخفيفها.
4- الوذح
عبارة عن عدوى جلدية جرثومية تتطور في مناطق يتلامس فيها الجلد بعضه مع بعض، مثل الإبطين أو الفخذ أو بين أصابع القدم، وإذا لم تستجب العدوى في هذه المناطق للعلاج المضاد للفطريات، فيحدث احمرار شديد، ومن ثم يصبح المريض في حاجة إلى المضادات الحيوية. اقرأ أيضا: الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك
5- القوباء أو الحصف
عدوى بكتيرية تصيب الطبقة العليا من الجلد، كما أنها أكثر شيوعا عند الأطفال أكثر من البالغين، حيث تظهر على شكل قروح حول الأنف والفم، ولكن يمكن أن تنتشر في أجزاء أخرى من الجسم من خلال ملامسة الجلد.
6- الدمامل والجمرات
إنها عدوى شديدة الخطورة، فهي عبارة عن نتوءات مؤلمة ممتلئة بالإفرازات تحت الجلد، حيث تصيب البكتيريا واحدة أو أكثر من جريبات الشعر وتؤدي إلى التهابها.
وعادة ما يبدأ ظهور الدمامل في شكل كتل حمراء لينة، ثم تمتلئ بالإفرازات ويكبر حجمها وتصبح أكثر إيلامًا حتى تنفتح ويتم تفريغها.
7- التهاب الجريبات
التهاب في بصيلات الشعر تسببه بكتيريا تسمى الزائفة الزنجارية، وغالبا ما توجد في حمامات السباحة الساخنة أو الجاكوزي أو حمامات العلاج الطبيعي، وغالبا ما يُصاب بها الأطفال أكثر من البالغين. يهمك أن تعرف: اكتشاف طريقة جديدة لزيادة فاعلية العلاج الكيميائي
8- الحمرة
عدوى بكتيرية تحدث في أعلى طبقتين من الجلد، وعند الإصابة بها يحدث ألم كبير وحرقة، حيث يصبح الجلد منتفخا وأحمر.