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المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
النك المركزي
النك المركزي
أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه. وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم لعملاء القطاع المصرفي بنحو 1.856 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل حجم ودائع قدره 3.915 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى أن متوسط توظيف القروض للودائع بالبنوك يُقدر بنحو 47.4% خلال الربع المالي الأول من عام 2019.وطرح البنك المركزى الخميس الماضي  أذون وسندات خزانة
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الدولار-فى-مصر

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، اليوم، السبت 29 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها بنهاية الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1410 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نتشاور مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون

قالت وزارة المالية بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية: "إننا نؤكد أن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه الخير لمستقبلها ومستقبل شعبها"، وأكد وزير المالية اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

منها انخفاض الأسعار.. تحديات تواجه صناعة الدواء بمصر

تعد صناعة الدواء إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الدواء بنحو 130 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 154 مصنعًا ونحو 60 مصنعًا تحت الإنشاء، فضلا عن 2000 شركة تعمل لدى الغير. وتواجه صناعة الأدوية في مصر تحديات عديدة تتمثل في تسعير الدوء واستغراق وقت طويل في تسجيل بعض الأدوية وغيرها من المشكلات، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات المتبعة في الرقابة الدوائية التي تتم من قبل وزارة الصحة؛ مما يؤخر إنتاج بعض العقاقير، حسب الدكتور محمد السيد، عضو غرفة الأدوية بالغرف التجارية.
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اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
دولارات

استقرار أسعار الدولار اليوم.. ويتراجع في 3 بنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 و16.84 للبيع، بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية وبنك عودة ليسجل نحو 16.77 جنيه، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
صندوق-النقد-الدولي

ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
مكاينة-صراف-الى ATM

حقيقة صرف ماكينات «ATM» ورقا أبيض بدلا من النقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورقا أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، وأنه في حالة اكتشاف الماكينة أي ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
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