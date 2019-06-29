المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

النك المركزي

أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه. وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

وتبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم لعملاء القطاع المصرفي بنحو 1.856 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل حجم ودائع قدره 3.915 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى أن متوسط توظيف القروض للودائع بالبنوك يُقدر بنحو 47.4% خلال الربع المالي الأول من عام 2019.وطرح البنك المركزى الخميس الماضي أذون وسندات خزانة