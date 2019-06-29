المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019
تحرير:التحرير
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
النك المركزي
أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه.
وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم لعملاء القطاع المصرفي بنحو 1.856 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل حجم ودائع قدره 3.915 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى أن متوسط توظيف القروض للودائع بالبنوك يُقدر بنحو 47.4% خلال الربع المالي الأول من عام 2019.وطرح البنك المركزى الخميس الماضي أذون وسندات خزانة
وتبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم لعملاء القطاع المصرفي بنحو 1.856 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل حجم ودائع قدره 3.915 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى أن متوسط توظيف القروض للودائع بالبنوك يُقدر بنحو 47.4% خلال الربع المالي الأول من عام 2019.
وطرح البنك المركزى الخميس الماضي أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.