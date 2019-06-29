رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

حازم إمام

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.

وكتب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "ألف سلامة يا جنش، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول يا بطل". ألف سلامة يا جنش إن شاء الله هترجع أحسن من الأول يا بطل — Hazem Emam (@14) June 29, 2019 يشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك استقر على التعاقد