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سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الفنانة سوسن بدر
الفنانة سوسن بدر
نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
كما تقوم بالتعليق الصوتي على الإعلان، وتقول: «لأن كل ست مصرية هي صحة مصر، لازم نساعدها تاخد بالها من نفسها، وعشان نطمن على كل ستات مصر، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة هتكون في كل المحافظات، والكشف والعلاج بالمجان، لأن صحتهم هي قوتنا». View this post on Instagram Was
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النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
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الراقصة جوهرة داخل المسجد بالحجاب (صورة)

شاركت الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها "جوهرة"، جمهورها صورة لها وهي داخل أحد المساجد وترتدي الحجاب، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصورة معلّقةً بتحية الإسلام: "السلام عليكم"، ما أثار جدلًا حولها، وانهالت عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر. وكان بسام عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة "جوهرة" قد كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة طويلة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن بالخارج.
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أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
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انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
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«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
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عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
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