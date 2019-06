سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الفنانة سوسن بدر

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.

كما تقوم بالتعليق الصوتي على الإعلان، وتقول: «لأن كل ست مصرية هي صحة مصر، لازم نساعدها تاخد بالها من نفسها، وعشان نطمن على كل ستات مصر، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة هتكون في كل المحافظات، والكشف والعلاج بالمجان، لأن صحتهم هي قوتنا». View this post on Instagram Was