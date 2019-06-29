لماذا عادت التربية والتعليم إلى الامتحانات الورقية؟

التعليم: امتحان الدور الثاني ورقي فقط.. طايل: العودة للنظام الورقي دليل على عدم الثقة بالمنظومة الجديدة.. ومغيث: القرار تراجع ضمني عن الامتحان الإلكتروني

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.

تراجع بعد الإشادة يأتى هذا القرار فى الوقت الذى يؤكد فيه الدكتور طارق شوقي نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بشكل باهر، وأنها نجحت فى القضاء على الغش والدروس الخصوصية، كما أن إجراء الامتحان ورقيا يعني تغيرا كبيرا فى طريقة وضع الأسئلة وطريقة التصحيح عن الدور الأول. (اقرأ أيضا: حقيقة فرض خصومات

تراجع بعد الإشادة

يأتى هذا القرار فى الوقت الذى يؤكد فيه الدكتور طارق شوقي نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بشكل باهر، وأنها نجحت فى القضاء على الغش والدروس الخصوصية، كما أن إجراء الامتحان ورقيا يعني تغيرا كبيرا فى طريقة وضع الأسئلة وطريقة التصحيح عن الدور الأول.

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المهتمون بالشأن التعليمي من خبراء وأولياء أمور وطلاب، أكدوا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويؤكد عدم ثقة الوزارة بالنظام الذى أجرت به امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن هذا القرار يتعارض مع تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التى أكد فيها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة أن الوزارة لجأت إلى الامتحانات الإلكترونية لأن مستوى الطلاب مُتدن للغاية «لجأنا لعمل امتحانات إلكترونية، لأن لو شفتم المستوى الحقيقي للدولة هتقولوا شكرا، لأن أولادكم كانوا ضايعين بالأرقام».

التراجع متوقع

«العند آخرته وحشة» بهذه الكلمات بدأ الدكتور عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم، حديثه، إذ أكد أن جميع المعنيين بالعملية التعليمية من خبراء وحقوقيين أكدوا أن هذه التجربة مصيرها الفشل من أول يوم تم الإعلان عن تطبيقها، لأنها ببساطة تفتقر للمقومات الأساسية للنجاح بالإضافة إلى أنها لا تعالج مشكلات التعليم الحقيقية، بداية من عدم توافر البنية التحتية اللازمة والنقص الكبير فى أعداد المعلمين وعدم تدريبهم وضعف المناهج.

وأَضاف طايل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إذا كانت المنظومة التعليمية الجديدة قد حققت نجاحا كبيرا كما يروج الدكتور طارق شوقي، فلماذا عاد مرة أخرى إلى الامتحانات الورقية وتراجع للخلف؟ هذا دليل واضح على أن الوزير لا يثق بالمنظومة الخاصة به، ويخشى تكرار الأزمات التى حدثت فى امتحان الدور الأول".

الاعتذار واجب

أوضح مدير مركز الحق فى التعليم أنه يجب على الدكتور طارق شوقي أن يعتذر للمجتمع المصري ويتراجع عن تطبيق التجربة، ويرجى تنفيذ ما يرى أنه مناسب لحين اكتمال عناصر التجربة الجديدة، وحدوث غير هذا يعد إصرارا واضحا وصريحا من الوزير على تفكيك وهدم الثانوية العامة.



وتابع: "المستفيد الوحيد مما يحدث لطلاب الثانوية العامة هم طلبة المدارس الدولية، فقط أولاد الذوات، أما أبناء الفقراء فلا يريدهم وزير التربية والتعليم"، مشددا على أن إجراء امتحان الدور الثاني ورقيا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والذى لم يعد له وجود منذ بداية التجربة الجديدة القائمة على هدم مبدأ تكافؤ الفرص وليس إقراره.

تراجع ضمني

الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، قال إن تأكيد وزارة التربية والتعليم أن امتحان الدور الثاني سيكون ورقيا يعد تراجعا ضمنيا من قبل الوزارة عن الامتحانات الإلكترونية، ولكن الوزير يرفض الاعتراف بفشل التجربة ويرفض التعامل بشفافية مع أولياء الأمور والطلاب حتى لا يُحاسب على ما فعل.

وأوضح مغيث فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن امتحان الصف الأول الثانوي افتقر إلى تكافؤ الفرص من بداية العام، فهناك بعض الطلاب أدوا امتحان هذا العام إلكترونيا والبعض الآخر أدوا الامتحان ورقيا، وهناك جانب آخر من الطلاب أدى نصف الامتحان ورقيا والنصف الآخر إلكترونيا، نظرا لسقوط "السيستم" فى أكثر من مناسبة.

وشدد مغيث على أن ما حدث على مدار العام من مهازل فى امتحانات الصف الأول الثانوي، يجعل تراجع الوزارة عن أداء الطلاب امتحان الدور الثاني إلكترونيا ضرورة ملحة لأنها الفرصة الأخيرة لهم، فإما النجاح والمرور إلى الصف الثاني وإما الرسوب وإعادة العام من جديد، بالإضافة إلى أن الوزارة تعلم جيدا أن الحل الآمن متوفر فى الامتحانات الورقية، مضيفا: "يجب على الوزارة أن تعتمد على الامتحانات الورقية فى السنوات المقبلة لحين وجود بنية تحتية جيدة تسمح بإجراء الامتحانات إلكترونيا".

محاسبة الوزير

وطالب مغيث الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بمحاسبة وزارة التربية والتعليم على مليارات الجنيهات التى تم إنفاقها على مدار العام دون أى فائدة تذكر، مشددا على أن مصطلح تكافؤ الفرص لا وجود له داخل الوزارة.

وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى بداية من 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585.980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وانعقدت الامتحانات على فترتين، الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية التي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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بينما بلغت نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي وفق النتيجة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 91.4%.

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