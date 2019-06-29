رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

طلاب الثانوية العامة

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.

ومن جانبهم، قال طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" إن امتحان الجيولوجيا جاء سهلا، وفي مستوى الطالب المتوسط، ومن الكتاب المدرسي وتحدث أغلبه عن البيئة والأنهار، فيما سيطر الحزن على طلاب شعبة علمي رياضة؛ بسبب صعوبة بعض أجزاء امتحان التفاضل والتكامل، إذ أكدوا أنها جاءت في مستوى الطالب المتميز، مشيرين إلى أن