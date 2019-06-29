خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

باتت مسألة الأمن البحري في مضيق هرمز والخليج العربي مؤثرة بشكل رئيسي فى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها التاريخيين، خصوصا المستفيدين من الممر الملاحي

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.

وكان من المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي انعقاد قمة مجموعة العشرين من أجل طمأنة حلفاء واشنطن التاريخيين، الذين لديهم مصلحة واضحة في توفير أقصى مستويات الأمن الملاحي في مضيق هرمز. تناقض الإدارة الأمريكية وقال ترامب منذ بداية الهجمات في مضيق هرمز، إن الولايات المتحدة قد تقلل من دورها في الممر الملاحي،

تناقض الإدارة الأمريكية

وكان من المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي انعقاد قمة مجموعة العشرين من أجل طمأنة حلفاء واشنطن التاريخيين، الذين لديهم مصلحة واضحة في توفير أقصى مستويات الأمن الملاحي في مضيق هرمز.

وقال ترامب منذ بداية الهجمات في مضيق هرمز، إن الولايات المتحدة قد تقلل من دورها في الممر الملاحي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى غياب الأمن في عمليات النقل البحري لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا فى واردات الطاقة الأمريكية من الشرق الأوسط.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن موقف ترامب يشير إلى أنه يعتزم التخلي عن سياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ 40 عامًا، والتي تتمثل في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخليج العربي، مشيرة إلى أن هذا الموقف بدا مناقضًا لتصريحات مسؤولي البيت الأبيض الذين يسعون إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بتأكيد التزامهم بنقل آمن للطاقة عبر الممر المائي الضيق.

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وردا على ترامب، ذكر يوشهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن سلامة الشحن في مضيق هرمز "مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلدنا من حيث أمن الطاقة، وهي مهمة للغاية لتحقيق السلام وازدهار المجتمع الدولي".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذا الموقف المتناقض للرئيس ترامب في التعامل مع أمن النقل البحري بالمضيق، يمكن أن يُفقد الولايات المتحدة الحلفاء التاريخيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذا الممر.

أهمية مضيق هرمز

يعد مضيق هرمز، الواقع بين الخليج العربي وخليج عمان، أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في بقية العالم، كما أنه يلعب دورا محوريا في الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات النفط الآتية من الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الصين واليابان ودولا أخرى تعتمد على أهم نقاط المرور في العالم "يجب أن تحمي سفنها في رحلة كانت خطيرة دائمًا"، مؤكدًا أن الصين تحصل على 91% من نفطها عبر مضيق هرمز، بينما تستورد اليابان 62% والعديد من الدول الأخرى كذلك.

وشكلت التدفقات عبر القناة الضيقة في عام 2018، نحو ثلث إجمالي النفط العالمي المتداول بالبحر، بالإضافة إلى أن أكثر من ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبرت أيضًا مضيق هرمز العام الماضي.

وراهن الرئيس الأمريكي على أن الاستفادة الصينية من حركة التجارة عبر الممر الملاحي يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في التعاون بشكل مشترك من أجل الحد من أي تهديدات تتعلق بالأمن البحري، وهو ما جعله يطرح هذه الفكرة خلال الاجتماعات مع وفود الصين خلال قمة العشرين.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كل هذه المعطيات منحت المضيق أهمية كبيرة، ليس فقط للدول المطلة عليه بشكل مباشر، بل أيضًا للبلدان التي تعتمد على تلك الواردات، وهو ما يعني أن حلفاء واشنطن قد لا يقبلون المساس بحرية الملاحة وأمنها في هذه المنطقة الحيوية في العالم.