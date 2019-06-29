6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

صورة أرشيفية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.

ويؤدي أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، امتحانات الصف الثالث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، حيث جرى توزيعهم على مائة واثنتين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما خصصت مديرية التربية والتعليم، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة