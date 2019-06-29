44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر طرديا بزيادة سعر الدولار عالميا، ويعد الاستثمار في الذهب، خيارا آمنا بدلا من اكتناز النقود التي تقل قيمتها الشرائية مع مرور الوقت

تحرير:أمل نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

ذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.

وتوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر، وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية. الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات ويرتفع سعر الذهب عالميا وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويلجأ إليه المستثمرون والمستهلكون كأداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال. وشهدت