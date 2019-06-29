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44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر طرديا بزيادة سعر الدولار عالميا، ويعد الاستثمار في الذهب، خيارا آمنا بدلا من اكتناز النقود التي تقل قيمتها الشرائية مع مرور الوقت
تحرير:أمل نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
ذهب
ذهب
قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
وتوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر، وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية. الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات  ويرتفع سعر الذهب عالميا وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويلجأ إليه المستثمرون والمستهلكون كأداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال. وشهدت
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
الذهب (2)

الذهب ينخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيه

بعد استقراره في الجلسات الصباحية اليوم السبت، سجل الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019
البنك-المركزى

المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019

أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه. وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
الدولار-فى-مصر

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، اليوم، السبت 29 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
سبائك الذهب

الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم، الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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