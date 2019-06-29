44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟
تتأثر أسعار الذهب في مصر طرديا بزيادة سعر الدولار عالميا، ويعد الاستثمار في الذهب، خيارا آمنا بدلا من اكتناز النقود التي تقل قيمتها الشرائية مع مرور الوقت
تحرير:أمل نبيل
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
ذهب
قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري.
وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه.
وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
وتوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر، وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية.
الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات
ويرتفع سعر الذهب عالميا وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويلجأ إليه المستثمرون والمستهلكون كأداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال.
وشهدت
وتوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر، وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية.
الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات
ويرتفع سعر الذهب عالميا وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويلجأ إليه المستثمرون والمستهلكون كأداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال.
وشهدت أسعار الذهب عالمياً زيادات متتالية خلال الأيام الماضية وارتفعت الأوقية لأعلى مستوى منذ 2013، على أثر تلميح البنك المركزى الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار خلال النصف الثانى من العام الجاري، بالإضافة إلى مخاوف من تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الجمعة، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تلوح فيه الضبابية بشأن ما إذا كانت محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام، حسب وكالة رويترز. وصعد الذهب نحو 8.4% منذ بداية الشهر الجاري ويتجه صوب تحقيق أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
الذهب أفضل وعاء ادخاري لحفظ الأموال
وترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار، أن الذهب يعد أفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال، وتسعى البنوك المركزية العالمية لتعزيز أرصدتها من الذهب، كمستودع للقيمة والتأمين وقت الأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمى، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر دولة تمتلك احتياطيا عالميا من الذهب، بنحو 8133.5 طن، ما يمثل نحو %73.4 من إجمالى ما تمتلكه من احتياطى، بينما جاء فى المرتبة الثانية ألمانيا بحيازتها 3369.7 طن، يمثل نحو %68.8 من إجمالى احتياطاتها.
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ارتفاع الأسعار يخلق حالة من الركود
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن حركة سوق الذهب في مصر ازدادت ركوداً مع ارتفاع الأسعار فى الأيام الأخيرة، وانخفضت مبيعات المواطنين والتى تزداد طبيعياً مع ارتفاع الأسعار، بهدف ترقب المعدن الأصفر للوصول لمستويات سعرية أعلى وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وتوقع نجيب هبوط أسعار الذهب مرة أخرى إلى مستوى يتراوح بين 600 و620 جنيهاً بعد هبوطه عالمياً.
الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية
وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن المصريين يقبلون على شراء الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل بفعل الأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة التى يلجأ إليها الناس عند وقوع الأزمات الاقتصادية، وانهيار العملات، وهو أداة للتحوط من المخاطر أكثر من كونه أداة استثمارية لتحقيق الأرباح.
وأكد أن الذهب تظهر قيمته الحقيقية وقت وقوع الأزمات وانخفاض القيمة الشرائية للعملات، والشهادات الادخارية، إذ يحتفظ الذهب بالقيمة الشرائية له بمرور الزمن، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب.