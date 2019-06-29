إغماء طالبة ثانوي في البحيرة.. ونقلها للمستشفى

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

صورة أرشيفية

شهدت مدرسة إدكو، اليوم السبت، حالة إغماء لإحدى الطالبات في مادة الجيولوجيا، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، وذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، وكذا أدى الطلاب المكفوفون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على فترتين بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور، وعددهم 8 طلاب.

وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق حتى الآن أي شكاوى سوى حالة الإغماء، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29556 طالبا وطالبة، حضر منهم 28066 وتغيب 1490 بنسبة حضور بلغت 95% بواقع 16162 طالبا وطالبة فى مادة الجيولوجيا