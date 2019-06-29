6 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، عددا من الطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "آية . ح. م. ع" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، وفى المدرسة الإعدادية بنات الجديدة بمدينة كفر الشيخ أصيبت الطالبة "أمل .م.ر - 17 عاما" بحالة إغماء، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.

كما تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع" للإصابة بأزمة صدرية داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة؛ وتمكنت من إكمال الامتحان. وفي لجنة مدرسة على عبد الشكور الثانوية بمدينة كفر الشيخ تعرضت طالبتان، الأولى تدعى "إسراء.م.ع"، للإصابة بتشنجات، وتم نقلها إلى مستشفى العبور