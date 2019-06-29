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6 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، عددا من الطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "آية . ح. م. ع" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، وفى المدرسة الإعدادية بنات الجديدة بمدينة كفر الشيخ أصيبت الطالبة "أمل .م.ر - 17 عاما" بحالة إغماء، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
كما تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع" للإصابة بأزمة صدرية داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة؛ وتمكنت من إكمال الامتحان. وفي لجنة مدرسة على عبد الشكور الثانوية بمدينة كفر الشيخ تعرضت طالبتان، الأولى تدعى "إسراء.م.ع"، للإصابة بتشنجات، وتم نقلها إلى مستشفى العبور
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حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

نائب: حريق العتبة يؤكد أهمية إنهاء الأسواق العشوائية

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف، موضحا أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من العقارات تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحولت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.
مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
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ثانوية-عامة‎ (4)

3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.
ثانوية-عامة‎ (6)

إغماء طالبة ثانوي في البحيرة.. ونقلها للمستشفى

شهدت مدرسة إدكو، اليوم السبت، حالة إغماء لإحدى الطالبات في مادة الجيولوجيا، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، وذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، وكذا أدى الطلاب المكفوفون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على فترتين بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور، وعددهم 8 طلاب.
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6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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إصابة طالبة بتشنجات في الثانوية ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة تشنجات عصبية مفاجئة في أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. على الفور، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "هبة. ر. م" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس".
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