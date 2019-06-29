رياضة

بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
كريستال بالاس
كريستال بالاس
وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح بيساكا خامس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا، إضافة إلى فريد. وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الشهر، وكان أجر اللاعب مع كريستال بالاس يصل إلى 10.000 جنيه إسترليني أسبوعيا،
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منتخب-غينيا‎ (2)

مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
مصر-وزيمبابوي (5)

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يوافق على الرحيل إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن جماهير أرسنال على موعد مع تلقي صدمة جديدة، وذلك بعدما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعيد للأذهان من جديد رحيل مهاجم الفريق السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012، وأنهى أوباميانج الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفةً مع كل من محمد صلاح وساديو ماني.
بوجبا‎

بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
فريق-كريستال-بالاس

كريستال بالاس يرفض عرض اليونايتد لضم بيساكا

رفض كريستال بالاس العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم الظهير الأيمن أرون وان بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث اقتصر العرض على 35 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي للصفقة و15 مليون إسترليني إضافات، وهو الأمر الذي رفضه كريستال بالاس، والذي لن يناقش أي عرض يقل عن 45 مليون جينه إسترليني كثمن أساسي لضم اللاعب الإنجليزي الشاب، الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يتقدم بطلب رسمي للإدارة بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.
فريق-كريستال-بالاس

بالاس يتصدى لرغبة بيساكا في الانتقال لليونايتد

يفضل الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن كريستال بالاس لن ينظر إلى أي عرض سيقدم إليه أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من اهتمام اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال إلى قلعة الأولد ترافورد، فإنه لم يتقدم إلى إدارة النادي بطلب للموافقة على رحيله، ومن المنتظر أن يتقدم مانشستر يونايتد بعرض ثان لضم بيساكا، بعدما تم رفض العرض الأول الذي قُدرت قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن كريستال بالاس لا يعاني من ضغوطات بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى عام 2022.
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