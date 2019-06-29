بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

كريستال بالاس

وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح بيساكا خامس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا، إضافة إلى فريد. وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الشهر، وكان أجر اللاعب مع كريستال بالاس يصل إلى 10.000 جنيه إسترليني أسبوعيا،

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح بيساكا خامس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا، إضافة إلى فريد.



وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الشهر، وكان أجر اللاعب مع كريستال بالاس يصل إلى 10.000 جنيه إسترليني أسبوعيا، كأقل لاعبي الفريق الأول أجرًا.



وتأجلت الصفقة كثيرًا للتفاوض على بعض البنود، أبرزها حصول كريستال بالاس على 10% من قيمة صفقة بيعه مرة أخرى، وذلك في حال رحل بيساكا عن اليونايتد، بقيمة تتخطى 50 مليون جنيه إسترليني.



يذكر أن مانشستر يونايتد لم يعلن حتى الآن بصورة رسمية عن تلك الصفقة، على الرغم من تسريب بعض المواقع صورة لبيساكا بقميص الشياطين الحمر.