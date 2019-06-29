من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

المعارضة طالبت بطرح الملف الصحي الخاص بالرئيس للنقاش والاستعداد لكل الاحتمالات، حيث اتجهت الأنظار إلى الوضع الدستوري ومن سيخلف الرئيس في حالة شغور منصبه

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الرئيس السبسي

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.

لا وجود لفراغ دستوري وردا على هذا التساؤل أكد المستشار السياسي للرئيس التونسي أنه لا وجود "لفراغ دستوري" وأن الحالة الصحية للرئيس تحسنت. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة، أن "الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسّن. وقد أجرى صباح الجمعة مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني