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من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

المعارضة طالبت بطرح الملف الصحي الخاص بالرئيس للنقاش والاستعداد لكل الاحتمالات، حيث اتجهت الأنظار إلى الوضع الدستوري ومن سيخلف الرئيس في حالة شغور منصبه
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
الرئيس السبسي
الرئيس السبسي
"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
لا وجود لفراغ دستوري  وردا على هذا التساؤل أكد المستشار السياسي للرئيس التونسي أنه لا وجود "لفراغ دستوري" وأن الحالة الصحية للرئيس تحسنت. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة، أن "الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسّن. وقد أجرى صباح الجمعة مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني
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المجلس السوداني يكشف كواليس عزل عمر البشير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الرئيس المعزول عمر البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية موضحا دور القوات النظامية في عزله من منصبه. وأضاف: "لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقررا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير الماضي".
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قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
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بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".
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صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
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السبسي (2)

الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
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إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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مستشار السبسي ينفي وفاته: حالته حرجة جدا

قال مستشار الرئيس التونسي، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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