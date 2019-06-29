حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن أحدث إعلان لوظائف جديدة قامت الوزارة بطرحه هو الإعلان رقم (1) لسنة 2019، والذي تم نشره من خلال الموقع الرسمي للوزارة في يناير 2019، وذلك للإعلان عن حاجة الوزارة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.وتهيب الوزارة، بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع